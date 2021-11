Como mostrou reportagem do POPULAR em agosto deste ano, o perfil das pessoas inscritas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 para 2021 em Goiás mudou. De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), neste ano houve uma redução das pessoas mais velhas e com o Ensino Médio já concluído fazendo o exame. No passado, as pessoas com o Ensino Médio concluído representavam 54% dos inscritos. Em 2021, esse número ficou em 34,4%.

30+ também caiu no Enem 2021

A quantidade de pessoas com mais de 30 anos fazendo o exame também diminui. Em 2020 elas eram 12% dos inscritos. Em 2021, o número caiu para 6%.

16 anos ou menos aumentou no Enem 2021 em Goiás

Em contrapartida, a quantidade de inscritos com idade igual ou inferior a 16 anos aumentou, saltando de 3,4% para 12%.

Inscrições gratuitas no Enem

O número de estudantes com inscrição gratuita teve uma pequena queda entre 2020 e 2021, saindo de 58,7 mil para 53,7 mil. Já o número de declarações de carência diminuiu bastante. Foi de 111,9 mil ano passado para 20,7 mil neste ano. Na direção oposta, o número de inscritos pagantes aumentou e saiu de 38,5 mil em 2020 para 52,9 mil em 2021. Na prática, aumentou o número de pessoas com um poder aquisitivo maior fazendo a prova neste ano.

O professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), João de Oliveira, acredita que essa mudança pode estar relacionada ao fato de que a pandemia da Covid-19 obrigou muitas pessoas, que antes podiam se dedicar pelo menos parcialmente aos estudos, terem que focar integralmente no trabalho. “É bem razoável de entender. São pessoas que por conta das mudanças brutais na configuração de várias famílias, precisaram ir trabalhar e acabaram adiando ou abandonando de vez o exame”, explica.

Enem 2021 em Goiás

Cerca de 130 mil estudantes goianos participam do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (21), no Estado. Serão aplicadas as provas de ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Os portões abrem às 12h, com previsão de fecharem às 13h. Os candidatos terão 5h30 para realizar as provas das 13h30 às 19h.

Veja também:

Enem 2021: Goiás registra o menor número de inscritos dos último cinco anos