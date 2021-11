Cidades Redação é grande preocupação dos inscritos no Enem em Goiás Na edição de 2021, o tema é 'invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’

Uma das principais preocupações dos goianos que foram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (21) era o tema da redação. “Sabemos que é uma parte muito importante e que pesa muito na nota final”, diz Gabriel Dias, de 17 anos. Nesta edição, o tema é 'invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’. No primeiro dia de prova, além da redação, os inscritos devem responder 90 questões de múltipla escolha divididas ent...