A abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (20), foi marcada pela tranquilidade no Setor Universitário, em Goiânia. Cerca de 137,7 mil estudantes devem fazer o exame, que contém 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, sendo 45 questões de cada.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Goiânia é a cidade com o maior número de candidatos no Estado (37 mil), seguida por Aparecida de Goiânia (9 mil) e Anápolis (8 mil).

Gêmeas fazem provas juntas

As irmãs Lara Cunha e Lana Cunha, de 18 anos, fazem a prova pela primeira vez e ambas querem seguir os sonhos da mãe que, segundo Lana, teve oportunidade de fazer psicologia e não conseguiu. “Eu gosto de dar conselhos e ajudar as pessoas. Tem gente que precisa e não tem ninguém para aconselhar”, justifica Lara.

Lara e Lana, que moram no Setor Orlando de Morais, afirmaram que não enfrentaram trânsito até o local da prova, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), no Setor Universitário, em Goiânia.

Na Universidade Paulista (Unip), que fica na BR-153, em Goiânia, longas filas se formaram por volta de 12h, quando os portões se abriram. PUC Goiás e Unip estão entre os principais locais de provas da capital, recebendo maior número de candidatos.

Fique ligado!

Os portões abriram às 12h e serão fechados às 13h para início das provas às 13h30, que terão duração de cinco horas. Os gabaritos das provas objetivas devem ser divulgados no dia 23 de novembro, no Portal do Inep.

