Cidades Enem não teve questões alteradas pelo governo Bolsonaro, diz Mourão A declaração do vice-presidente ocorre após o Bolsonaro (sem partido) afirmar, em Dubai, que as questões na prova começam a ter "a cara do governo"

O presidente em exercício Hamilton Mourão (PRTB) disse, nesta terça-feira (16), que o governo não alterou questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e que elas são feitas de acordo com a metodologia do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). A cinco dias da primeira etapa da prova, o órgão passa por uma crise interna, após debandada de ser...