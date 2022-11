Uma enfermeira de 35 anos foi atropelada e arrastada por vários metros, na última quinta-feira (24), em Goiânia, após parar a motocicleta em que estava para tentar defender uma mulher das agressões de um homem. Segundo a Polícia Civil, o empresário Leonardo Oliveira Lobo, de 27 anos, teria agredido a companheira e o filho dela, de 7 anos, e depois jogado o carro para cima de Leidiane Rodrigues Nazário, a prensando contra um poste, ao perceber sua presença.

O caso ocorreu no meio de uma rua do Bairro Jardim Abaporu. Conforme apurado pela Polícia Civil até o momento, Leidiane teria visto o momento em que Leonardo parou o carro e começou a agredir sua companheira com socos e pontapés.

De acordo com a delegada Azuen Albarello, em um determinado momento, o filho da mulher teria descido do carro e tentado defender a mãe, momento em que o empresário também passou a bater na criança.

Inconformada, a enfermeira teria tentado intervir, causando a fúria do suspeito. “Ele disse ‘Isso aqui é briga de marido e mulher, e eu vou te matar’”, detalhou a delegada. Logo depois, o homem teria entrado no carro e jogado o veículo para cima da enfermeira. Ela foi arrastada por cerca de 15 metros, até ser prensada contra um poste. Já Leonardo fugiu do local.

“Ficou bem evidente para a Polícia Civil que a reação dele foi uma conduta direcionada à condição de mulher”, destacou Azuen.

De acordo com a delegada, a polícia agora trabalha no sentido de localizar o suspeito, que ainda não se apresentou à delegacia. Ela afirma que Leonardo deve responder pelo crime de dupla tentativa de feminicídio, contra sua companheira e contra Leidiane.

Enfermeira está em estado grave

Devido aos ferimentos, Leidiane precisou ser internada na UTI de uma unidade hospitalar.

Consciente, a enfermeira conseguiu falar sobre seu estado. “Tive fratura exposta no braço direito, lesão cervical, lesão na mandíbula e quebrei três dentes. Também tive fratura na bacia e no cóccix e pélvis, e várias escoriações”, detalhou a mulher, que já passou por uma cirurgia de emergência e precisará ser submetida a mais três.

A reportagem apurou que, além disso, ela também contraiu Covid-19 no hospital. O POPULAR tenta localizar a defesa de Leonardo. O espaço permanece aberto.

