Depois de quase 20 dias internada, Leidiane Nazário Rodrigues, de 35 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (10). A enfermeira foi atropelada por tentar impedir uma agressão contra uma mulher, em Goiânia. Ela deve ficar de 30 a 60 dias sem poder falar e a recuperação ainda deve durar alguns meses.

Segundo o irmão da vítima, o empresário Jhonatan Rodrigues Nazário, a família está se revezando nos cuidados com a Leidiane, que está com os movimentos limitados devido às lesões no braço direito, na cervical, na mandíbula, na bacia, cóccix, pelve, além de várias escoriações pelo corpo.

Leidiane é descrita pelo irmão como uma mulher guerreira e acredita que, pelo trabalho que ela desenvolve como enfermeira, ela agiu por instinto de salvar o próximo. “Ela achou que era o certo a se fazer naquele momento”, diz revelando que a irmã tem medo de não poder voltar ao trabalho devido às fraturas.

“Ela está com muitas dores e, devido ao trauma na mandíbula, não pode falar e por isso está se comunicando principalmente pelo celular. Mas não se arrepende de ter tentado ajudar a mulher agredida”, informa Jhonatan.

Reencontro

A família de Leidiane preparou uma festa para recepcionar a enfermeira neste sábado (10). Segundo o irmão da vítima, ela ficou muito emotiva com tudo o que aconteceu. “Foi muito emocionante o reencontro dela com a família. Ela teve medo de morrer e não poder acompanhar o crescimento dos filhos”, revela.

Justiça

A família de Leidiane, segundo Jhonatan, acredita no trabalho da polícia e na justiça. “Também acreditamos na justiça divina. Quando vi o “rasgo” no chão do lugar do crime fiquei muito chocado e revoltado, mas agora todos os pensamentos estão voltados para cuidar dela”, diz.

Relembre o caso

No dia 24 de novembro a enfermeira passava de moto pelo Bairro Jardim Abaporu, em Goiânia, quando viu um homem, identificado como o empresário Leonardo Oliveira Lobo de Souza, agredindo uma mulher e uma criança de aproximadamente 7 anos. Leidiane então teria gritado que ia chamar a polícia.

O homem teria se irritado e jogado o carro em cima da moto da enfermeira, que foi arrastada por cerca de 20 metros até bater em um poste. Após o crime, o empresário fugiu do local. Até o momento, Leonardo não se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e segue foragido.

