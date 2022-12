A enfermeira Leidiane Nazario Rodrigues, de 35 anos, conversou com o POPULAR e com o g1 nesta segunda-feira (12) por mensagens de celular e disse que espera que o empresário Leonardo Lobo responda na Justiça pelo atropelamento. Leidiane ficou quase 20 dias internada e voltou para casa no último sábado para continuar a recuperação.

Leidiane foi atropelada pelo empresário Leonardo Oliveira Lobo de Souza, que agredia a própria esposa na rua, quando a enfermeira parou para ajudar a mulher. Segundo o irmão da enfermeira, a rotina da moça irá mudar muito durante as cirurgias e o processo de recuperação.

A enfermeira teve uma fratura exposta no braço direito, uma lesão cervical, uma lesão na mandíbula, quebrou três dentes, fraturou a bacia, o cóccix e a pelve, além de várias escoriações pelo corpo.

“Eu como cristã, perdoo o Leonardo por todo o fato acometido. Mas, independente disso, que ele como homem arque com as consequências das atitudes, se apresentando e respondendo ao processo judicial”, disse Leidiane.

O atropelamento aconteceu na noite de 24 de novembro, no Bairro Jardim Abaporu. Leidiane estacionou a moto a uns 100 metros de distância da briga e avisou que ia chamar a polícia. O homem se irritou, entrou no carro e o jogou em cima da moto da enfermeira. Ela foi arrastada por cerca de 20 metros até bater em um poste.

Conforme apurado pela Polícia Civil até o momento, Leidiane teria visto o momento em que Leonardo parou o carro e começou a agredir sua companheira com socos e pontapés. O empresário fugiu do local do crime e não se apresentou às autoridades até a última atualização desta reportagem, segundo a delegada Azuen Albarello.

Alta do hospital

Depois de quase 20 dias internada, Leidiane Nazário Rodrigues, de 35 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (10). A enfermeira foi atropelada ao tentar impedir uma agressão contra uma mulher, em Goiânia. Ela deve ficar de 30 a 60 dias sem poder falar e a recuperação ainda deve durar alguns meses.

Segundo o irmão da vítima, o empresário Jhonatan Rodrigues Nazário, a família está se revezando nos cuidados com a Leidiane, que está com os movimentos limitados devido às lesões.

A família de Leidiane preparou uma festa para recepcionar a enfermeira neste sábado (10). Segundo o irmão da vítima, ela ficou muito emotiva com tudo o que aconteceu. “Foi muito emocionante o reencontro dela com a família. Ela teve medo de morrer e não poder acompanhar o crescimento dos filhos”, revela.