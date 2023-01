Atendendo a um pedido da defesa, a Justiça revogou a prisão do empresário Leonardo Oliveira Lobo de Souza, suspeito de ter atropelado e arrastado a enfermeira Leidiane Nazário, de 35 anos, em Goiânia. Segundo a polícia, o homem, que já está em liberdade, teria se irritado pelo fato de Leidiane ter tentado impedir que ele agredisse sua companheira durante uma discussão no meio da rua.

Na decisão, o juiz Antônio Fernandes de Oliveira relaxa a prisão sob a condição do comparecimento de Leonardo em juízo “para informar e justificar suas atividades todo dia 10 de cada mês, a começar pelo dia 10/02/2023”.

A prisão preventiva de Leonardo foi decretada no dia 30 de novembro do ano passado, mas só foi cumprida no dia 14 de dezembro. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto.

Indignação

Ao POPULAR, Leidiane disse ter ficado com o emocional abalado ao saber da soltura de Leonardo. “Indignada de saber que ele está solto, e eu presa a uma cadeira de rodas”, desabafou.

A enfermeira foi atropelada e arrastada em novembro do ano passado após parar a motocicleta em que estava para tentar defender uma mulher das agressões do suspeito. Segundo a Polícia Civil, Leonardo teria agredido a companheira e o filho dela, de 7 anos, e depois jogado o carro para cima de Leidiane, a prensando contra um poste, ao perceber sua presença.

A enfermeira teve uma fratura exposta no braço direito, uma lesão cervical, uma lesão na mandíbula, quebrou três dentes, fraturou a bacia, o cóccix e a pelve, além de várias escoriações pelo corpo.

Após 20 dias internada no hospital, ela recebeu alta e se recupera em casa. “É uma recuperação lenta. Comecei a fortalecer a musculatura no andador, mas necessitando ainda voltar pra o centro cirúrgico para reabordar a cirurgia da mandíbula e provavelmente realizar outra cirurgia da coluna cervical”, contou.

A delegada Azuen Albarello confirmou ter indiciado Leonardo pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado.

