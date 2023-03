A enfermeira e doutora em terapia intensiva Vanessa Rosa passou por um susto enquanto gravava um vídeo em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ao g1, Vanessa contou que estava parada em uma fila de carros esperando sua vez de entrar em um hospital, quando um carro desgovernado bateu contra o veículo dela (assista vídeo acima).

“Eu achei que iam vir mais carros atrás batendo, fiquei desesperada para abrir a porta e não abria. Eu só pensei em sair rápido, o queixo tava doendo demais. Não estava enxergando porque tinha sangue no olho. Eu achei que viriam mais carros atrás para ‘acabar de me matar’”, relembrou.

O g1 não obteve informações sobre a identidade do motorista, por isso, não foi possível localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.

O acidente aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano, mas o vídeo viralizou na internet neste mês e ultrapassou 2.4 milhões de visualizações. No vídeo, Vanessa usava um filtro do Instagram em que a cantora Gretchen segurava um microfone. É possível ver que ela brinca com o filtro e, em seguida, o carro a atinge.

Vanessa contou que precisou ser levada ao hospital e teve fraturas nos ossos malares e cortou os olhos. A doutora relembrou ainda que outros carros foram atingidos e, por pouco, uma conhecida dela não se machucou.

“Por um triz, a funcionária que estava atrás de moto, saiu e foi à frente me dar um recado, senão ia matá-la. Ela já foi rapidamente abrir a porta para eu sair. Eu não entrei em estado de choque como as demais, elas ficaram chocadas, assustadas, alguém teve que ir lá tirá-las”, disse.

A enfermeira disse que não conseguia andar para frente, nem dar ré, porque tinham carros parados na fila.

