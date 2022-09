Cidades Enfermeiros fazem novo protesto em defesa do piso salarial da categoria, em Goiânia Organização estima em 400 presentes. Passeata seguiu com destino à Praça Tamandaré

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem se reuniram nesta sexta-feira (16) para uma nova manifestação pelo piso salarial em Goiânia. O encontro foi marcado para às 7 horas, em frente do Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, e a passeata saiu com destino à Praça Tamandaré, no Setor Oeste, onde havia mais manifestantes. A estimativa de participantes, segundo o...