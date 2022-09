Cidades Enfermeiros participam em Goiânia de paralisação nacional da categoria Sindicato dos Enfermeiros de Goiás afirma que categoria cobra a volta do piso nacional

Enfermeiros realizaram na manhã desta quarta-feira (21) uma nova manifestação em frente ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em Goiânia. Protesto faz parte da paralisação nacional da enfermagem, que luta contra a suspensão do piso salarial da categoria. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás (Sieg), Roberta Rios, afirma que mais de do...