Cidades Enfermeiros protestam em Goiânia contra suspensão da lei que criava o piso salarial da categoria Ato acontece um dia após ministro do STF suspender a lei por 60 dias

Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem se reuniram na manhã desta segunda-feira (5) na porta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em protesto contra a suspensão do piso salarial da categoria. Os manifestantes chegaram a bloquear a rodovia GO-070, que dá acesso ao hospital. O ministro do Supremo Tribunal Federa...