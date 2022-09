Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem voltaram às ruas de Goiânia nesta sexta-feira (9), em defesa do piso salarial da categoria que foi suspenso por 60 dias, em decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato começou por volta das 08h na entrada principal do Hospital das Clínicas (HC), no Setor Universitário, mas depois seguiu para uma carreata até a Praça dos Trabalhadores, no Setor Nova Vila.

Durante ato nas ruas, cartazes pedindo valorização e respeito pela categoria foram levantados pelos profissionais da saúde.

Negociações

Os sindicatos e entidades que defendem a enfermagem foram informados de que uma negociação está sendo feita com o ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu a lei que criou o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás (Sieg), Roberta Rios, a informação é de que a decisão unilateral do ministro está sendo discutida com os demais membros da Corte nesta sexta-feira (9), por isso o dia teria sido escolhido para os novos protestos.

Ela ainda informou que, caso a liminar não seja derrubada, a categoria irá articular para greve.

Leia também:

- Novo ato contra a suspensão do piso da enfermagem é articulado para sexta (9)

- Enfermeiros protestam em Goiânia contra suspensão da lei que criava o piso salarial da categoria

- Decisão de Barroso sobre piso da enfermagem será julgada no plenário do STF nesta sexta-feira (9)