Cidades Engavetamento de veículos complica o trânsito na Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia Uma pessoa teria ficado ferida após bater a cabeça contra o para-brisa de um dos veículos

Um engavetamento envolvendo três carros deixa o trânsito congestionado, na manhã desta quarta-feira (10), em cima do viaduto da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia, no sentido centro. Uma pessoa teria ficado ferida após bater a cabeça contra o para-brisa de um dos veículos. Equipes da Polícia Militar (PM) e da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ...