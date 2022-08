Cidades Engenheira é encontrada morta na Casa do Albergado, em Goiânia Eva Rodrigues estava detida pelos crimes de ameaça, lesão corporal, dano, desacato e violação de domicílio

Uma mulher que cumpria pena na Casa do Albergado, em Goiânia, identificada como Eva Rodrigues Costa, foi encontrada morta dentro da cela na noite do último domingo (31). A detenta, que era engenheira ambiental e de segurança do trabalho, estava detida pelos crimes de ameaça, lesão corporal, dano, desacato e violação de domicílio. De acordo com a Diretoria-Geral de Adm...