Cidades Engenheiro é morto com tiro no pescoço após discussão em Aparecida de Goiânia Segundo testemunhas, vítima se envolveu em uma discussão com o autor do crime antes de ser alvejada

Um engenheiro de 50 anos foi morto com um tiro no pescoço em frente ao seu escritório, na Vila Brasília, na manhã de sábado (16). Segundo moradores da região, o engenheiro começou a discutir em um comércio A vítima teria chamado o autor do crime para "resolver isso" no escritório dele, antes de ser baleada no pescoço. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) ...