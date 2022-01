Cidades Engenheiro agrônomo de Goiatuba morre após colidir caminhonete com dois caminhões na BR-153 O caso ocorreu na tarde do último sábado (8). Testemunhas afirmaram que a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas antes de iniciar a viagem

Um homem de 28 anos morreu após a caminhonete que ele dirigia bater em dois caminhões, na BR-153, em Goiatuba, no sul do Estado. O caso ocorreu na tarde do último sábado (8). Testemunhas afirmaram que a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas antes de iniciar a viagem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma festa na cidade...