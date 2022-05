Cidades Ensino domiciliar gera debate entre adeptos e educadores Goiás já possui e entusiastas da modalidade de aprendizado que pode ser aprovada pelo Senado. Especialista em ensino alerta sobre riscos

Apenas uma votação no Senado separa o ensino domiciliar no Brasil da legalidade jurídica. Na prática, de acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar (Aned), cerca de 7,5 mil famílias já educam os filhos em casa no País e Goiás não é uma exceção. Pais que são adeptos se dizem ansiosos pela aprovação do projeto de lei que regulariza a prática. Porém, especial...