Cidades Enteada é presa suspeita de esfaquear e matar policial militar da reserva em Águas Lindas O crime aconteceu na noite do último domingo (31)

Atualizada às 8h27. O policial militar da reserva Antônio do Rego Rodrigues Neto, de 53 anos, foi morto a facadas em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na noite do último domingo (31) e a enteada da vítima, de 24 anos, foi presa a suspeita do delito. De acordo com a Polícia Militar (PM), a suspeita teria discutido com Antô...