Após incêndio no viaduto João Alves de Queiroz, na avenida T-63, em Goiânia, o trânsito na região sofrerá mudanças até a próxima segunda-feira (18). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), o tráfego na T-63 pelo elevado e na avenida 85 estão interditados.

Podem trafegar normalmente os motoristas que utilizam a rotatória da T-63 no sentido Setor Pedro Ludovico/Praça Nova Suíça ou Praça Nova Suíça/Setor Pedro Ludovico. Além disso, também está liberado o trânsito para quem está na avenida 85 e quer acessar a T-63 por meio da rua S-1.

Os condutores que precisam passar pela avenida 85 no sentido Setor Serrinha/ Centro ou Centro/Setor Serrinha deverão utilizar rotas de desvios para chegar ao destino. O titular da SMM, Horácio Mello, indicou que a população utilize o aplicativo Waze para buscar trajetos alternativos ao do viaduto.

"Eu poderia dizer, por exemplo, que quem vem no sentido Centro-Serrinha, onde está interditada a rotatória, pode pegar a [avenida] T-1, T-2, T-4, mas pode se aglomerar ao longo do dia", explicou Mello. Além disso, o titular afirmou que os agentes da SMM estarão no local 24 horas orientando o fluxo.

Previsão

Por fim, o órgão sinalizou que o trânsito deve ser liberado até a próxima segunda-feira (18) após a entrega do laudo da Defesa Civil, que já avaliou que não houve danos à estrutura de concreto do viaduto. "Queremos ver já na segunda-feira, que é horário de rush maior, esse trânsito estará liberado", concluiu Mello.

Entretanto, o coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, afirma avaliar as condições do concreto. “Em um primeiro momento, [o fato] não causa risco de desabar o viaduto. Precisamos retirar as placas pra ter uma análise melhor, visual, e às vezes fazer algum teste para saber a resistência do concreto”, finalizou.

Incêndio

Durante a madrugada desta sexta-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado após um incêndio atingir o viaduto. De acordo com a Polícia Técnico-Científica, o fogo começou próximo a uma palmeira embaixo da estrutura e, por isso, suspeitam que seja criminoso.

