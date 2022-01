Cidades Entenda mudança nas regras para remarcar passagens aéreas Medida para alteração e cancelamento de voos por passageiros e companhias aéreas está vigorando desde 1º de janeiro

As antigas regras para alteração e cancelamento de voos por passageiros e companhias aéreas voltaram a valer no dia 1º de janeiro deste ano. Com o término da validade da lei nº 14.174/2021, as regras que estavam em vigor durante o auge da pandemia de covid-19 não serão mais aplicadas em função do fim da flexibilização. Durante a pandemia, o consumidor que cancel...