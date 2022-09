Cidades Entorno do Distrito Federal terá consórcio para gerir transporte Organização envolvendo as duas unidades da federação deverá seguir os moldes da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) de Goiânia

A menos de um mês da eleição para o governo de Goiás, o poder público estadual avançou nas tratativas relacionadas à gestão do transporte público da região do entorno do Distrito Federal. A discussão com a unidade federativa vizinha e com a União caminha de forma lenta desde o início da gestão de Ronaldo Caiado (União Brasil). A intenção é criar um consórcio interfederativo...