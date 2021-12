Os beneficiários do Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, de Goiânia e Aparecida de Goiânia, começam nesta terça-feira (28) a receber os cartões do programa. Ao todo, serão 3 mil contemplados.

Para atender a grande demanda pelo programa, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) abriu pontos de atendimento em seis unidades do Vapt Vupt da capital (Araguaia Shopping, Campinas, Mangalô – Morada do Sol, Passeio das Águas e Portal Shopping e Praça da Bíblia). A lista de convocação para entrega está disponível no site www.agehab.go.gov.br.

O projeto de lei n° 21.186, que institui o Aluguel Social, foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado no dia 30 de novembro. O programa destina o valor mensal de R$ 350 para locação de imóveis por 18 meses (prorrogáveis por mais 18) para famílias que se enquadrem nos critérios do déficit habitacional em Goiás. Entre eles estão situação financeira vulnerável, ser inscrito no CadÚnico no município, ser maior de 18 anos ou emancipado e residir no município por, no mínimo, três anos.

Os documentos continuam sendo recebidos por tempo indeterminado nestes locais e na sede da Agehab. Os interessados também podem anexar a documentação em formato PDF diretamente pelo site.

Segundo a Agehab, foram disponibilizados modelos de documentos no site da agência, para facilitar a comprovação das informações pelas famílias. Documentos como contrato de aluguel, declaração de união estável, declaração de renda comprometida com aluguel e declaração de renda conforme o CadÚnico estão à disposição das famílias no endereço www.agehab.go.gov.br.