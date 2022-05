Cidades Entrega de ponte na BR-153, em Aparecida de Goiânia, atrasa e tráfego segue travado Obra iniciada no fim de janeiro repara erosão responsável pelo bloqueio de parte da rodovia em dezembro passado. Trecho teve acidente

Quem dirige pelo trecho da BR-153 sobre o Ribeirão Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, terá de esperar pelo menos mais uma semana para passar pela ponte que está sendo construída no sentido sul. A entrega da obra iniciada em janeiro tinha sido anunciada para o início de abril. No entanto, o tráfego ainda não foi liberado por conta da fase de cura do concreto. ...