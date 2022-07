Um entregador de aplicativo teve a moto e o celular roubados enquanto entregava comida para um cliente, na última quarta-feira (6), em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal. Enquanto o trabalhaldor aguardava o cliente sair para buscar o pedido, um criminoso desce do carro armado e rende a vítima, que não reage, entregando o celular e a moto.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança, o entregador aparece em pé na calçada, ao lado da moto, esperando o cliente buscar o pedido. Enquanto mexia no celular, um veículo preto se aproxima devagar, para na rua e um homem desce do banco traseiro. O homem se aproxima do entregador, saca a arma, toma seu celular e vai embora na motocicleta.

A vítima não reage, entrega o celular e o veículo, e segue caminhando a pé na rua sem olhar para trás. A Polícia Civil investiga o caso.

