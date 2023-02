Entregadores da plataforma iFood protestaram na porta da casa de um cliente que teria se desentendido com um dos trabalhadores, em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia. Um vídeo registra o momento em que a discussão acontece após o motociclista buzinar e não tocar a campainha do homem; depois, vários motociclistas se juntam em um buzinaço e um deles acende uma bombinha e joga dentro da residência. O caso aconteceu no sábado (25), na Vila Jaiara.

O POPULAR não conseguiu identificar o entregador e aguarda retorno da pessoa que fez o pedido. O boletim de ocorrência registrado pelo homem que teve a casa atingida pelas bombinhas afirma que ao sair para pegar a entrega, ele disse para o entregador que “aqui tem uma campainha, vai buzinar na put* que pariu”.

No vídeo feito pelo próprio entregador, é possível ver que o trabalhador pede o código de confirmação de entrega, mas o homem se recusa a passar. Ainda de acordo com o registro da polícia, o homem disse “não vou falar o código, se quiser, entrega o produto, ou volta, porque não vou ficar discutindo isso com você”, e então, fecha o portão.

Algum tempo depois, entregadores aparecem na casa do homem buzinando e chegam a jogar bombinha em sua residência. O homem diz que parte do telhado da garagem foi destruída com a explosão e o portão com chutes.

O Ifood, plataforma em que o entregador trabalha, afirma que o uso de violência é inaceitável.

“O iFood preza pelo respeito nas relações entre entregadores, clientes e restaurantes. Já entramos em contato com o cliente e adotaremos as medidas cabíveis segundo nossos Termos e Condições. Informamos, ainda, que neste caso o restaurante é o responsável pela logística e entrega direta dos pedidos e o iFood atua apenas como marketplace para o estabelecimento”, informou a plataforma.

A reportagem ainda entrou em contato com o restaurante para um posicionamento e aguarda retorno.