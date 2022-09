Em 2022 o número de candidatos ligados à segurança pública e defesa cresceu em todo o Brasil. Segundo dados preliminares do TSE, compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), (aqui) o número de policiais candidatos no Brasil cresceu 28,5% em relação às eleições de 2018. São 1.888 candidatos oriundos das forças de segurança e defesa ante 1.469 em 2018. A proporção média de participação dessas categorias em relação ao total de candidaturas é de 6,6%.

Esse número também aumentou em Goiás. Levantamento do jornal O POPULAR, publicado em 30 de agosto (aqui), revelou que são 71 candidatos ligados à segurança no Estado, aumento de 31% em relação à 2018, quando havia 54 postulantes. De acordo com o Fórum, a proporção de candidatos em Goiás é 6,5%, similar à média nacional. Amazonas é o Estado com a maior proporção, são 11% de candidatos dessas categorias em relação ao total de postulantes. Roraima e Santa Catarina são os Estados com a menor proporção: 3,4% e 3,7% respectivamente.

O que explica esse crescimento? É apenas o incentivo do presidente da República, Jair Bolsonaro? Para entender esses números, o convidado do Chega pra Cá nesta terça-feira (13) é o coordenador de Projetos do FSBP, David Marques. Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos (2016) onde se graduou em Ciências Sociais, David trabalha há vários anos com temas relativos à gestão do crime e da violência por parte das instituições estatais no campo da segurança pública e justiça criminal.