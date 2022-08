Cidades Entroncamento das rodovias BR-153 e 060 serão alterados para obras, em Anápolis Interdições ocorrerão entre os dias 22 e 27 de agosto; confira os desvios

Os motoristas que trafegam pelo entroncamento das rodovias BR-153 e 060, em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, precisaram reforçar a atenção ao passar pela via entre os dias 22 e 27 de agosto. A Ecovias do Araguaia informa que haverá alterações no trajeto para obras de recuperação do asfalto. Os serviços estão previstos para ocorrer em horário de menor fluxo ...