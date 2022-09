A Equatorial Energia, concessionária que comprou a Celg-D da Enel (em negociação ainda pendente de aprovação dos órgãos federais), foi denunciada em julho deste ano por crime ambiental e fraude. Autor da denúncia, o Ministério Público Federal (MPF) acusa a empresa de ter ignorado as negativas de licença do Ibama e construído três redes de distribuição de energia ilegais dentro de terras indígenas, no estado do Pará, que teriam beneficiado invasores.

Conforme a denúncia datada de 22 de julho de 2022 e assinada pela procuradora Priscila Ianzer Jardim Lucas Bermúdez, a Equatorial implantou, entre 2018 e 2019, “três projetos de instalação de energia elétrica (Rede de Distribuição Rural 34,5kV) em ramais abertos ilegalmente no interior da Terra Indígena Cachoeira Seca [do povo Arara], obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.”

O MPF narra que a empresa chegou a solicitar, em maio de 2018, autorização do Ibama para implementar um dos projetos em área localizada entre os municípios de Altamira e Uruará, em vicinal da BR-230 (Transamazônica). O órgão, por sua vez, oficiou a Funai, que declarou ser contra a implantação.

Em janeiro de 2019, o Ibama, ainda segundo a denúncia, comunicou a Equatorial que o empreendimento não havia sido autorizado. Mesmo assim, o MPF relata que a concessionária “deu continuidade ao projeto e implantou a Linha de Transmissão na referida localidade”. Os outros dois empreendimentos, também na região da BR-230 (Transamazônica), teriam sido construídos na mesma época e da mesma forma, contrariando a negativa do Ibama.

O órgão ambiental chegou a multar a Equatorial em R$ 800 mil pelo crime de instalação das redes de energia sem licença dos órgãos ambientais competentes, redes essas que teriam beneficiado ao menos 140 “invasores de terras indígenas”.

Fraude ambiental

O MPF denunciou a Equatorial também pelo crime de fraude ambiental.

Segundo o órgão, durante fiscalização do Ibama dentro da Terra Indígena, constatou-se “a presença dos linhões para os quais tinha negado permissão, a empresa foi notificada para apresentar a documentação das instalações.”

A empresa teria que comprovar a autorização para entrada na área indígena e desligar todas as ligações que não tivessem autorização específica.

No entanto, de acordo com a denúncia, ao responder à notificação do Ibama, “a Equatorial enviou uma carta dizendo que não tinha realizado nenhuma obra dentro da Terra Indígena e negando a existência de qualquer ligação regular de energia.”

“A informação falsa foi comprovada pelo Ibama durante a inspeção em que encontrou as ligações e pode inclusive registrar as faturas de energia cobradas dos invasores”, destacou o MPF.

A denúncia, que pede que a empresa pague R$ 1,6 milhão para reparar os danos ambientais, ainda tramita. Conforme informações do sistema da Justiça Federal quanto à última movimentação, no dia 9 de setembro, o juiz do caso abriu vistas ao MPF após pedido da Associação Indígena do Povo Arara da Cachoeira Seca (KOWIT) para entrar no processo como assistente de acusação.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com a Equatorial sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço permanece aberto.

Enel deve transferir distribuição de energia para Equatorial até o fim do ano

Conforme o secretário-geral da Governadoria de Goiás, Adriano da Rocha Lima, a expectativa é de que a transferência completa do serviço de distribuição de energia elétrica em Goiás da companhia italiana Enel para a Equatorial ocorra até fim deste ano.

A assinatura do contrato de compra e venda da Celg-D foi anunciada nesta sexta-feira (23) e, segundo Lima, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi comunicada sobre a venda também nesta sexta.

A partir de agora, diz o secretário, a autarquia terá de validar o documento e fazer um contrato com a Equatorial, que deve passar por consulta pública e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

“Nossa expectativa é de que isso demore dois meses para acontecer. Imagino que Enel e a Equatorial devem atuar em processo de transição nesse período. Até o fim do ano deve ter a saída da Enel. Essa é a expectativa de timing”, disse.

Venda bilionária

Após reunião que se estendeu pela madrugada de hoje, a Enel fechou a venda da Celg-D para a Equatorial Energia, em negociação no valor de R$ 1,5 bilhão.

Conforme documento de Fato Relevante publicado nesta manhã, as partes acordaram, "dentre outras matérias", a aquisição pela Equatorial de 283 milhões ações ordinárias, "representando 99.964% do capital social votante da Celg-D (“Operação”)."

A Equatorial pagará o valor de R$ 1 bilhão e 575 mil e assumirá uma dívida de quase R$ 6 bilhões. O contrato de compra e venda prevê ainda a reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D e a Enel e outras sociedades do seu grupo econômico no valor de quase R$ 6 bilhões.

"Por fim, a Companhia declara que, nesta data, não tem a intenção de promover, no prazo de 1 ano, o cancelamento do registro de companhia aberta da Celg-D", declarou Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, diretor financeiro da Equatorial.