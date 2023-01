A pequena Valentina, a gêmea siamesa que foi separada da irmã, Heloá, na última quarta-feira (11) depois de 15 horas de cirurgia, em Goiânia, teve a extubação suspensa e o aumento da sedação para respirar com mais conforto na ventilação mecânica, segundo o boletim divulgado na noite desta quinta-feira (19) pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

O boletim ainda informou que Valentina teve uma piora clínica pois estaria com dificuldade respiratória. “Foi realizado uma drenagem torácica e nova broncoscopia, sendo visualizado rolha de secreção no brônquio”, informou o comunicado. Após a visualização da secreção foi realizada a retirada de rolha, resultando na melhora parcial do quadro pulmonar.

Heloá, por sua vez, segue extubada recebendo antibióticos e dieta parenteral. Segundo o boletim, nesta quinta-feira (19) foi liberada a dieta líquida via oral da menina.

As crianças seguem recebendo dieta parenteral e mantido curativo a vácuo.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) . Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

Segundo Zacharias Calil, elas devem retornar ao centro cirúrgico três semanas após a separação.