Cidades Equipe de iluminação pública é reduzida em 70% após fim de contrato em Goiânia Acordo com empresa terceirizada foi encerrado em junho e Prefeitura assumiu sozinha serviço de manutenção. Município quer fazer nova licitação para substituir os pontos por lâmpadas de LED

O serviço de manutenção dos cerca de 179 mil pontos luminosos em Goiânia está menor desde meados de junho, com o fim do contrato da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) com a empresa Citéluz, que operava na capital desde 2016. Desde então e até que uma nova empresa seja contratada, apenas as equipes da Seinfra vão atuar no monitoramento e troca de equipamentos...