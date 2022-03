Cidades Equipe do Corpo de Bombeiros salva bebê que se engasgou durante amamentação, em Morrinhos Mãe da criança acionou uma equipe após perceber que o recém-nascido tinha dificuldades para respirar

Um bebê de 26 dias foi socorrido na noite deste sábado (06), após se engasgar durante amamentação, no setor Jarina Park, em Morrinhos, na região Sul do Estado. Após perceber que o recém-nascido tinha dificuldades para respirar, a mãe acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento ela foi orientada pelo telefone sobre como liberar as vias aéreas do beb...