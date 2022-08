Cidades Equipes do Censo do IBGE se queixam de atrasos no pagamento e condições de trabalho Mobilização avança pelas redes sociais. Muitos aprovados no concurso estão desistindo da coleta de dados

Com pouco mais de 20 anos, Célio (nome fictício), morador de um município da região metropolitana de Goiânia, desistiu de ser um recenseador após 24 dias do início da Coleta do Censo Demográfico 2022 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os problemas que ele relata são os mesmos apontados por colegas de todo o Brasil que preparam um m...