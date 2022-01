Cidades Erosão atinge lateral do córrego na Marginal Botafogo próximo a rodoviária, em Goiânia Ruptura ocorreu após fortes chuvas durante a madrugada

Uma erosão foi detectada na lateral do córrego, na Marginal Botafogo, em Goiânia, no cruzamento com a avenida 301, no Setor Norte Ferroviário, próximo a rodoviária. O problema apareceu após as fortes chuvas na madrugada desta sexta-feira (28). As informações são da TV Anhnaguera. O local já havia sido revitalizado anteriormente com a reposição de camadas de concre...