Cidades Escola de samba de Goiânia volta para a rua após 2 anos Enredo homenageia grandes damas da festa em Goiás

Mais de dois anos após cinco anos sem desfile, a Escola de Samba Flora do Vale, uma das mais tradicionais de Goiânia, voltou para a avenida nesta quinta-feira (21) no primeiro dia de festividades carnavalescas fora de época. O tema escolhido, “Homenagem às grandes damas do samba em Goiás”, misturou os sentidos próprios do carnaval, como as cores e os ritmos, com homenagens ...