Cidades Escola Municipal de Goiânia sofre infestação de aranhas e preocupa mãe de alunos Crianças fazem filas onde insetos estão para aguardar o sinal da entrada nas salas de aula

Uma mãe que não quis revelar sua identidade denunciou que a Escola Municipal Professor José Decio Filho, no setor Santo Hilário, em Goiânia, sofre com uma infestação de aranhas em parte do local. Os filhos dela estudam na unidade e precisam ficar em fila onde insetos estão para aguardar o sinal da entrada nas salas de aula. A mulher relatou que está preocupada que os f...