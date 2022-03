Cidades Escolas do Futuro de Goiás oferecem mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos Serão distribuídas vagas nas áreas de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas para a Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG), iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Serão oferecidas 6.927 vagas em cursos gratuitos nas áreas de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação. A...