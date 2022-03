Cidades Escolas, estádios e ônibus terão de exigir máscaras em Goiás Nota técnica orienta manutenção da proteção facial em cinemas, escolas e no transporte coletivo. Cidades dispensam obrigação mesmo sem atingir vacinação mínima

Máscaras continuam obrigatórias apenas em locais fechados e com aglomeração, como no caso de escolas, cinemas, estádios e transporte coletivo em Goiás. Depois de analisar os dados de contaminação da Covid-19 pós-carnaval, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) emitiu nota técnica desobrigando o uso de máscaras em ambientes abertos. A notícia chega antes do esperado, q...