Escolas podem voltar ao sistema de aulas híbridas em Goiás

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás define até sexta-feira (21) como ficarão as aulas presenciais e a distância neste momento de alta disseminação da variante ômicron do coronavírus (Sars-CoV-2), que provoca a Covid-19. Terminou em dezembro de 2021 o prazo da resolução do CEE que definiu o Regime de Aulas não Presenciais (Reanp) no sistema educativo do estado em ra...