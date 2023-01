Cidades Escolas retomam número de estudantes anterior à pandemia em Goiás São 35 mil alunos a mais, vindos da rede municipal ou voltando às aulas

A rede estadual de educação de Goiás deve ter 35 mil alunos a mais neste ano na comparação com o número de matriculados no ano passado. Com o acréscimo, a rede deve retomar o mesmo volume de estudantes observado antes dos impactos da pandemia da Covid-19, período em que as escolas estaduais atingiram o menor número de matriculados da última década. Os novos estudantes ...