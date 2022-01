Cidades Escolas voltam às aulas 100% presenciais em Goiás Instituições de ensino mantêm programação mesmo com aumento de casos de Covid e gripe. Infectologista afirma que situação é preocupante, mas vacina tende a atenuar riscos

O retorno presencial das aulas em 2022 não terá muita diferença do que os alunos já experimentaram na retomada do ano passado. A mudança principal é que, agora, 100% dos estudantes voltam juntos à sala de aula. As outras regras, como uso de máscara, higienização das mãos e manutenção de distanciamento continuam valendo. O aumento dos casos de influenza e Covid-19 não ...