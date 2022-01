Cidades Esgoto de Goiânia confirma explosão do coronavírus Pesquisadores da UFG encontram proporção de partículas do vírus equivalente à observada em agosto do ano passado, com tendência de alta

Autoridades municipais de Saúde de Goiânia devem receber ainda esta semana um alerta de pesquisadores do Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) sobre o aumento da carga de coronavírus (Sars-CoV-2) na rede de esgoto da capital. Desde o dia 18 de agosto do ano passado não havia uma concentração tão alta do vírus no sistema, um aumento crescente const...