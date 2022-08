Cidades Espaço das serpentes é reformulado no Zoológico de Goiânia Estresse provocado pelo cuidado diário com animais do Zoológico inspirou projeto elaborado pela Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul)

O Zoológico de Goiânia inaugura, nesta quinta-feira (4), o novo recinto para serpentes. São quatro pítons, três delas albinas. O ambiente conta, ainda, com cascata e uma cobertura que reduz em 70% a incidência de luz solar. “É um espaço amplo onde também foi criada uma área, semelhante a uma caverna, para elas manterem o calor do corpo”, diz o diretor do zoo, Raphael...