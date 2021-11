Cidades Especialista em furtos a estabelecimentos é preso em Uruaçu; veja vídeo Imagens obtidas por câmeras de segurança mostram que o suspeito tinha sempre a mesma forma de agir: invadia os locais pelo teto com cordas, usando sempre luvas, máscara e chapéu do tipo pesqueiro

Um homem apelidado de MacGyver do crime foi preso em Uruaçu no último domingo (14), pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Uruaçu. Ele é suspeito de diversos furtos e arrombamentos em supermercados nas cidades do norte goiano. Ver essa foto no Instagram ...