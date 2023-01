O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) fez alerta de fortes chuvas para os próximos dias no estado. E a previsão foi certeira. Nesta quinta-feira (5), vários pontos de alagamento foram registrados em Goiânia. Com as chuvas é comum que o motorista se depare com pontos de alagamento pela capital. Em vários desses lugares existem placas de sinalização para alertar os condutores que eles precisam tomar algumas precauções no trânsito. Mas só isso não basta, é preciso uma mudança de comportamento no período chuvoso, afirma o .gerente de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Ferreira.

Reportagem do POPULAR mostrou que existem 99 pontos de alagamento mapeados pela Defesa Civil de Goiânia: 28 estão na região Sul, 12 na região Norte, 10 na região Leste, 12 na região Oeste, 21 na região de Campinas/Centro, 7 na região Noroeste e nove na região Sudoeste. O bairro que mais se repete no mapeamento é o Parque Amazonas, com cinco pontos catalogados.

O especialista destaca que para prevenir acidentes o motorista precisa estar atento. Antes de mais nada, Horácio ressalta que: "A chuva é a condição que mais desafia as habilidades do motorista, independente da condição da via". Esse desafio abrange a questão comportamental e técnica de cada motorista, principalmente porque é preciso mudar a forma de dirigir.

Veja abaixo a lista de cuidados que o condutor precisa ter:

Comportamento:

- Manter distância: Horácio explicou que as próprias condições de pista molhada e a consequente redução da aderência dos pneus ao asfalto exigem uma maior distância para o carro parar ou reduzir a velocidade. Por isso manter distância maior do veículo da frente ajuda a evitar batidas.

-Velocidade: com aderência do pneu menor e mais tempo para conseguir parar, reduzir a velocidade é fundamental para que o condutor consiga parar ou desviar de obstáculos na via.

-Marcha forte: em vias alagadas o carro precisa de força e não velocidade no motor para vencer a água. Para isso é recomendado que o condutor use a 1° marcha e mantenha a rotação alta para aumentar o torque e evitar que o carro perca força e fique parado.

-Alagamento: Horácio explica que o limite da altura de água pode variar de carro para carro, mas que nunca deve ultrapassar o assoalho do veículo. Acima desse limite as chances de o veículo apagar e rodar são altas. O ideal é nunca enfrentar a água, salientou o gerente de Educação para o Trânsito.

-Alagamento 2: outro ponto importante é nunca tentar ajudar um carro que está preso na água tentando arrastar ele de lá. Horácio explica que é perigoso para os dois veículos por causa da força da água.

Adequar o tempo: como a velocidade precisa ser reduzida nos trajetos, é importante que o condutor saia para os compromissos prevendo um tempo maior para fazer os intinerários.

-Acostamento: quem precisa trafegar em vias que tem acostamento deve se atentar para não utiliza-lo em chuvas fortes, mesmo onde a visibilidade estiver baixa. A recomendação é que se for preciso parar, o motorista deve fazer isso em algum posto de combustível, entrada de fazendas ou chácaras. Horácio explicou que os motoristas que aquaplanarem ou tiverem algum problema mecânico tendem a jogar o carro para o acostamento para evitar batidas, e caso tenha um carro parado ali esperando a chuva passar pode causar um acidente grave.

-Faróis: outro cuidado é com o uso do farol, a luz alta atrapalha os motoristas que trafegam no sentido contrário e até o próprio condutor do veículo. O ideal é usar o farol normal.

Cuidados técnicos/manutenção:

-Pneus: manter os pneus em boas condições, trocar os que estiverem lisos sem os sulcos.

-Calibragem: a calibragem dos pneus também é de suma importância. É preciso que estejam nas libras certas indicadas para cada veículo, a calibragem muito acima ou abaixo do indicado é prepucial e contribui para a aquaplanagem.

-Limpadores de parabrisa: manter as paletas do limpador de parabrisa em boas condições também é uma das coisas que o motorista jamais deve esquecer para que eles consigam tirar o excesso de água, diz Horácio.

-Freios: a água suja da chuva fica entre as pastilhas de freio e se estiverem gastas vão deslizar ao invés de frear o carro.

-Amortecedor: Horácio explica que ao contrário do que alguns motoristas acham, são os amortecedores que mantém o pneu em contato com o solo para não aquaplanar. Portanto a manutenção desse item é muito importante.

Motociclistas: Esses devem ter cuidado extra, pois de acordo com observação feita pelo o gerente de Educação para o Trânsito da SMM, além da condição da própria motocicleta que deixa o condutor exposto à chuva, existe a sinalização da via e caso a moto freie em cima de faixas que dividem a rua ou faixa de pedestres a motocicleta pode deslizar na tinta.

