Cidades Especialistas defendem investigação de adiamento do júri do Caso Valério Jurado deixou hotel e provocou fim prematuro de sessão. Acusação solicita novos protocolos

A nova suspensão do julgamento do caso Valério Luiz demanda investigação aprofundada. É o que avaliam advogados criminalistas diante da dissolução do júri após um dos jurados quebrar o isolamento. A versão oficial diz que além de o homem, que é formado em Direito, ter saído do hotel para buscar um remédio em casa, seguiu apresentando mal-estar dentro do Tribunal, invia...