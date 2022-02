Cidades Especialistas ressalvam liberação do uso de máscaras em Anápolis Município tomou decisão baseado principalmente no porcentual da população vacinada, mas médicos apontam que este não pode ser fator determinante

Anápolis não exige mais a obrigação do uso de máscara contra a Covid-19 em locais abertos. A regra vale para espaços ao ar livre e sem aglomeração. Entre os motivos que foram levados em consideração para a flexibilização, o prefeito da cidade, Roberto Naves (PP), disse que mais de 80% dos moradores já estão vacinados com duas doses e 30%, com três doses. Além disso...