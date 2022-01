>>Dúvidas dos leitores - 17/01/2022<<

A imunologista pediátrica e membro da Sociedade Goiana de Pediatria (SGP), Lorena Diniz, e o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, respondem perguntas acerca da vacinação de crianças

Muitas crianças abaixo dos 5 anos também vão começar ou voltar às aulas. Porém, o programa de vacinação é somente para aquelas a partir de 5 anos. Quais os riscos de uma criança abaixo dessa idade pegar Covid-19 ou H3N2?

Lorena Diniz: Já existe a transmissão comunitária da Covid-19 e sabemos que a criança pega a doença com a mesma facilidade que o adulto, mas a maioria delas evoluem de forma assintomática ou com sintomas leves. Por isso, as medidas protetivas para elas são as mesmas dos adultos. O uso de máscara é recomendado para crianças acima de 3 anos. Além disso, é importante que pais, mães, irmãos e professores se vacinem para conseguirmos o que chamamos de ‘vacinação de casulo’, que fará com que essas crianças estejam protegidas indiretamente e a circulação do vírus diminua. Sobre a H3N2, crianças a partir de seis meses já podem ser vacinadas.

Tenho um filho de nove anos que é alérgico a muitas coisas. Pode ser que ele tenha reação alérgica com a vacina contra Covid-19?

Lorena Diniz: A vacina não tem nenhuma proteína alimentar. A única preocupação é com crianças alérgicas a dois conservantes presentes em alguns medicamentos: polisorbato e polietilenoglicol. Nos Estados Unidos, também foram relatados alguns casos de reações alérgicas em crianças que já tiveram reações graves a picadas abelhas. Nesses casos, a vacina deve ser aplicada sob supervisão.

A Prefeitura de Goiânia irá abrir a xepa para a vacina infantil?

Durval Pedroso: Não vamos abrir. O frasco sempre é aberto pensando na quantidade de crianças que tem no local. Além disso, atualmente, essas doses de vacina podem ser guardadas, em temperatura adequada, de um dia para o outro. Por isso, caso “sobre” alguma dose, ela é guardada e é a primeira a ser usada no dia seguinte.

Posso levar crianças mais novas, que não ainda não foram contempladas pelo calendário de vacinação da Prefeitura, para serem vacinadas?

Durval Pedroso: É preciso esperar para não termos uma sobrecarga nas unidades de saúde e aglomerações. Além disso, as doses podem não ser suficientes. Em uma família que tem crianças com idades diferentes, o ideal é que cada uma seja vacinada no tempo adequado, de acordo com o calendário. Além disso, destacamos que na segunda quinzena de fevereiro todas as crianças com mais cinco anos ou mais poderão se vacinar contra a Covid-19.

>>Dúvidas dos leitores - 18/1/2022<<

O infectologista Marcelo Daher e a secretária de Saúde de Planaltina, Daniela Meneses, respondem perguntas acerca da vacinação de crianças

Quem está com Covid-19 pode tomar a vacina mesmo com sintomas leves? São duas crianças: uma de 6 anos e a outra de 12 anos.

Marcelo Daher: Mesmo com sintomas leves, o ideal é esperar 30 dias do início dos sintomas para se vacinar contra a doença.

Em Planaltina de Goiás a vacinação infantil contra a Covid-19 já começou para todas as idades? Independentemente de ter comorbidades ou não?

Daniela Meneses: Já iniciamos a vacina pediátrica. No momento, estamos vacinando crianças com 11 anos e vamos abaixando a faixa etária gradativamente. Tambem já estamos imunizando portadores de comorbidades de 5 a 11 anos.

TIRE SUAS DÚVIDAS TAMBÉM

A vacinação contra a Covid-19 de crianças, de 5 a 11 anos, começou em Goiás na segunda-feira (17 de janeiro). Ao todo são 700 mil crianças goianas nesta faixa etária. A vacina contra a Covid-19 para crianças, aprovada pela Anvisa, é feita pela Pfizer, em dosagem e composição diferente da desenvolvida para adultos.

Com o objetivo de tirar dúvidas de leitores, ofertamos um canal para envio de perguntas, que serão respondidas por especialistas em nosso site e edição impressa.

Envie suas perguntas por meio do whatsapp: 62-999952795 ou no e-mail: jornalismo.online@opopular.com.br