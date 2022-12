A fisioterapeuta Tayse de Sousa Martins, de 38 anos, esposa do delegado Cleber Junio Martins, regional de Águas Lindas de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal (DF), morreu na terça-feira (13), após ter a Síndrome de Hellp, um grave aumento na pressão arterial, após o parto do segundo filho do casal. Os dois já tinham o primogênito Guilherme, de 11 anos e, agora, a caçula Marcela, que já está em casa aos cuidados da família.

Ao g1 Goiás, o delegado contou que a esposa era uma pessoa espetacular e que nunca fez mal à ninguém. “Vivia para a nossa família e para cuidar do nosso filho. Pessoa simples, amorosa e dedicada", disse. Ela era natural de Brasília (DF).

O parto aconteceu em um hospital particular de Brasília (DF) na última semana de novembro. A mulher ficou internada por 17 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a filha do casal, 12. O delegado informou ainda que a esposa não teve intercorrências durante o pré-natal e a filha nasceu com 35 semanas de gestação.

O local e horário do velório e enterro não foram divulgados.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) divulgou uma nota de pesar:

A Polícia Civil de Goiás manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Tayse de Sousa Martins, esposa do delegado Cleber Junio Martins, regional de Águas Lindas. Tayse teve complicações no parto. Que Deus conforte sua família e amigos nesse momento de tristeza e dor.

