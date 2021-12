Cidades Esposa de tabelião assassinado em Rubiataba é presa suspeita de ser mentora do crime Segundo as investigações, mulher teria interesse em receber indenização do seguro de vida do esposo

A eposa do tabelião Luiz Fernando Alves Chaves, que era titular do Cartório de Registro de Imóveis de Rubiataba e foi encontrado morto na última terça-feira (28), foi presa suspeita de ser mentora do crime. Ao POPULAR, o delegado da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) em Rubiataba disse que as investigações apontam que a mulher tinha interesse em receber a indenização do seguro...